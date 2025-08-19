Zwei Jugendliche versuchen Roller zu entwenden – Zeuge stört diese

KITZINGEN – Am Montagabend wurde durch einen Zeugen am Fahrradabstellplatz des Bahnhofs ein laufender Motorroller festgestellt.

An diesem hantierten gerade zwei ca. 16-jährige männliche Jugendliche. Diese antworteten dem Zeugen auf Ansprache zuerst ruppig, entschuldigten sich dann jedoch. Dem Zeugen fiel dann der Roller gegen 23.15 Uhr an der gleichen Örtlichkeit erneut auf, da dieser immer noch mit laufendem Motor abgestellt war und er verständigte daraufhin die Polizei. Bei Eintreffen der Streife wurde festgestellt, dass der Roller kurzgeschlossen worden war. Hierzu wurde die Verkleidung des Rollers beschädigt.

Der Roller wurde sichergestellt und dessen Besitzer verständigt. Im Zuge der Ermittlungen werden die beiden Jugendlichen gesucht, welche gegen 17.45 Uhr an dem Roller hantiert hatten und vermutlich durch die Ansprache des Zeugen am Diebstahl gehindert wurden. Einer der jungen Männer hatte eine sehr kurze, hochstehende Frisur (Bürstenschnitt), der zweite hatte eine dunklere Hautfarbe, dunkle kurze Haare, sowie eine Brille mit dunklem Gestell.

Hinweise zu den Personen nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen.