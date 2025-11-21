Zwei junge Frauen starben bei dem Unfall: Toxikologisches Gutachten liegt vor – Unfallursache ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen
WILDFLECKEN, LKR. BAD KISSINGEN – Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der Staatsstraße zwischen Langenleiten und Wildflecken, bei dem zwei junge Mädchen ums Leben kamen, liegt das Ergebnis der Blutuntersuchung des 50-jährigen Unfallverursachers vor. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern weiterhin an.
Die Polizei hatte unmittelbar nach dem Unfall eine Blutentnahme bei dem 50-jährigen Fahrer veranlasst. Das Ergebnis dieser Untersuchung zeigt, dass sich im Blut des Mannes weder Alkohol noch Anzeichen auf den Missbrauch von Betäubungsmitteln oder Medikamenten befanden.
Die zuständigen Beamten der Polizei Bad Brückenau führen die Ermittlungen zur Unfallursache weiterhin in enger Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!