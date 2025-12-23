Zwei junge Frauen werden fast überfahren – Polizei sucht Fahrer eines schwarzen Kleinwagens in Ebern

EBERN, LKR. HASSBERGE – Am Fußgängerübergang im Rückgrabenweg nahe dem Kreisverkehr kam es am Montag, gegen 18:20 Uhr, zu einer gefährlichen Situation.

Zwei 16 und 17 Jahre alte Mädchen überquerten die Straße als ein schwarzer Kleinwagen aus dem Kreisverkehr herausfuhr. Um nicht überfahren zu werden, mussten die beiden jungen Frauen einen Sprung nach vorne machen. Der Fahrer des Kleinwagens setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 40 Jahre

Dunkle Haare

Ohne Brille

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ebern unter Tel. 09531/924-0 entgegen.