Zwei Lkw knallen mit ihren Spiegeln aneinander – Einer haut ab – Zeugen gesucht

SULZHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Auf der Kreisstraße zwischen Alitzheim und Mönchstockheim kam es am Dienstag, gegen 13:18 Uhr, zu einen Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw.

Die beiden Fahrzeuge touchierten sich mit den Außenspiegeln wodurch diese beschädigt wurden. Auch die Seitenscheibe einer der beiden Lkw ging zu Bruch. Der Fahrer des zweiten Lkw entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter Tel. 09382/940-0 entgegen.