Zwei Männer leisten Widerstand gegen Polizeibeamte auf Kiliani-Volksfest

WÜRZBURG / ZELLERAU – Zwei Männer haben am Freitagabend auf dem Kiliani-Volksfest Polizeibeamten bei einem Einsatz erheblichen Widerstand entgegengesetzt. Ein Polizeibeamter wurde hierbei verletzt.

Gegen Abend wurden Einsatzkräfte im Festzelt auf eine körperliche Auseinandersetzung aufmerksam. Beim Einschreiten trafen die Beamten auf einen 32-jährigen Tatverdächtigen, der sich weiterhin aggressiv verhielt und sich den polizeilichen Maßnahmen widersetzte.

Während der Festnahme griff ein 44-jähriger deutscher Mann in das Einsatzgeschehen ein und versuchte, die Maßnahmen gegen den 32-Jährigen zu verhindern. Beide Tatverdächtigen leisteten erheblichen Widerstand gegen die Polizeibeamten.

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Im weiteren Verlauf wurde ein Polizeibeamter verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Er war infolge der Verletzungen nicht mehr dienstfähig.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden bei beiden Tatverdächtigen Blutentnahmen durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, werden von der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt geführt.