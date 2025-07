Zwei neue Landkreisweine ausgewählt

LANDKREIS SCHWEINFURT – Die neuen Landkreisweine für das Jahr 2025 stehen fest: Der 2023er Bacchus „Blinker“, trocken, vom Weingut Baumann aus HANDTHAL (Lage: Handthaler Stollberg), sowie der 2023er Silvaner „Alte Reben“, Spätlese, trocken, vom Bocksbeutelweingut Scheller aus STAMMHEIM (Lage: Stammheimer Eselsberg), wurden ausgewählt, um den Landkreis Schweinfurt und seine Weinkultur in den kommenden zwölf Monaten als Genuss-Botschafter zu vertreten.

Die Auswahl der beiden Siegerweine erfolgte im Rahmen einer Blindverkostung am Donnerstag, den 10. Juli 2025, im Gemeinschaftshaus Frei:Raum in DINGOLSHAUSEN. Insgesamt nahmen zahlreiche Weingüter aus dem Landkreis am Wettbewerb teil.

Landrat gratuliert den Siegerweingütern

Am Abend der Entscheidung gratulierte Landrat Florian Töpper den erfolgreichen Winzern: „Herzlichen Glückwunsch an die Winzerfamilien Baumann und Scheller. Gleichzeitig danke ich allen Weinbaubetrieben, die sich beteiligt haben“, so Töpper. Besonders würdigte er das Engagement der Menschen hinter den Weinen: „Der Weinanbau im Landkreis Schweinfurt lebt nicht nur von seinen exzellenten Tropfen, sondern vor allem von den leidenschaftlichen und traditionsbewussten Menschen, die ihn prägen.“

Silvaner und Aromarebsorte im Fokus

Wie schon im vergangenen Jahr wurden zwei verschiedene Weinprofile gesucht, um die Vielfalt im Landkreis noch besser abzubilden. Diesmal standen ein Silvaner aus dem Bereich Muschelkalk sowie eine Aromarebsorte aus dem Bereich Keuper im Fokus. Die unterschiedlichen Bodenarten verleihen den Weinen ihren einzigartigen Charakter, ergänzt durch das handwerkliche Können der Winzer.

Die 14-köpfige Jury verkostete die Weine in mehreren Runden blind, das heißt ohne Kenntnis des jeweiligen Weinguts. Die fachliche Leitung übernahm Ralf Schwarz, Önologieberater des Bezirks Unterfranken.

Botschafterweine mit besonderem Etikett

Mit einem speziellen Etikett versehen, repräsentieren die prämierten Weine den Landkreis Schweinfurt bei offiziellen Empfängen, Veranstaltungen und als Geschenk des Landrats bei besonderen Anlässen. Darüber hinaus können die Siegerweine direkt bei den beiden Winzern erworben werden.

Auch die Tourist-Information Schweinfurt 360° am Marktplatz wird die Weine zum Winzerpreis in ihr Sortiment aufnehmen – erhältlich in Kürze.

Mit rund 550 Hektar Rebfläche, verteilt auf Keuper- und Muschelkalkböden, steht der Landkreis Schweinfurt für Vielfalt, Qualität und eine lebendige Weinkultur.