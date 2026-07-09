Zwei neue Landkreisweine stehen fest

LANDKREIS SCHWEINFURT – Die neuen Landkreisweine für die Jahre 2026/27 stehen fest: Ein 2025er Silvaner trocken vom Donnersdorfer Falkenberg der Weinmanufaktur Albin Solf sowie eine 2022er Domina trocken vom Stammheimer Eselsberg des Schlossweinguts „Wein von 3“ aus Zeilitzheim vertreten künftig den Landkreis Schweinfurt als Genuss-Botschafter.

Die beiden Siegerweine wurden aus zahlreichen eingereichten Weinen im Rahmen einer Blindverkostung am Dienstag, 7. Juli 2026, im Historischen Rathaus Stammheim ausgewählt.

Landrat Florian Töpper gratulierte den erfolgreichen Weinbaubetrieben und dankte zugleich allen teilnehmenden Winzerinnen und Winzern. „Herzlichen Glückwunsch an die Weinmanufaktur Albin Solf und das Schlossweingut ,Wein von 3‘, aber auch ganz besonderen Dank an alle Weinbaubetriebe, die an unserem Wettbewerb teilgenommen haben“, sagte Töpper. Der Weinanbau im Landkreis Schweinfurt lebe vom Engagement zahlreicher kleiner, oft familiengeführter Weingüter, die mit handwerklichem Können und viel Liebe zur Heimat dafür sorgten, dass Wein nicht nur ein Produkt, sondern auch ein Kulturträger sei.

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Seit 2024 werden bei der Landkreiswein-Prämierung im Wechsel zwischen Keuper und Muschelkalk zwei unterschiedliche Themenbereiche berücksichtigt. In diesem Jahr standen ein Silvaner aus dem Bereich Keuper sowie eine Domina aus dem Bereich Muschelkalk im Mittelpunkt.

Die unterschiedlichen Böden prägen den Charakter der Weine und beeinflussen gemeinsam mit der Arbeit der Winzerinnen und Winzer deren Qualität und Besonderheit. Die Entscheidung über die Siegerweine traf eine 13-köpfige Jury in mehreren Verkostungsrunden. Die Blindverkostung wurde von Ralf Schwarz, Fachberater Önologie des Bezirks Unterfranken, moderiert und begleitet.

Insgesamt wurden 18 Weine von zwölf Betrieben eingereicht: elf Weine aus dem Keuper- und sieben Weine aus dem Muschelkalkbereich. Der Wettbewerb stieß damit erneut auf große Resonanz bei den Weinbaubetrieben im Landkreis.

Auf rund 550 Hektar Rebfläche wachsen im Landkreis Schweinfurt auf Keuper- und Muschelkalkböden zahlreiche hochwertige Weine. Die Landkreiswein-Prämierung macht diese Vielfalt sichtbar und bietet allen Weinerzeugerbetrieben mit Sitz und Anbauflächen im Landkreis die Möglichkeit zur Teilnahme.

Die beiden ausgezeichneten Weine sind mit einem besonderen Etikett versehen und werden ein Jahr lang als Botschafter des Landkreises Schweinfurt bei Empfängen und Veranstaltungen ausgeschenkt sowie als Präsent des Landrats zu besonderen Anlässen überreicht.

Erhältlich sind die Siegerweine direkt bei den ausgezeichneten Winzerfamilien sowie künftig auch bei der Tourist-Information Schweinfurt 360° am Schweinfurter Marktplatz zum Winzerpreis.