Zwei neue Landwirtschaftsmeister aus dem Landkreis Schweinfurt
LANDKREIS SCHWEINFURT – Elf unterfränkische Absolventen haben in einer feierlichen Zeremonie auf Gut Wöllried in Rottendorf ihre Meisterbriefe im Bereich Landwirtschaft erhalten. Unter den Geehrten befinden sich mit Daniel Drescher aus Zeilitzheim und Jakob Schmittfull aus Egenhausen auch zwei erfolgreiche Nachwuchskräfte aus dem Landkreis Schweinfurt, wobei Drescher zu den drei besten Absolventen seines Jahrgangs zählt.
Die Auszeichnung, die bereits seit über 65 Jahren verliehen wird, stellt einen bedeutenden Moment in der beruflichen Laufbahn der Absolventen dar. Regierungspräsidentin Dr. Susanne Weizendörfer und Staatssekretär Sandro Kirchner würdigten die Leistungen der jungen Landwirte. Ein besonderer Anreiz für die erbrachte Leistung war der Meisterbonus der Bayerischen Staatsregierung in Höhe von 3000 Euro, den beide Absolventen aus dem Landkreis Schweinfurt erhielten.
Landrat Florian Töpper gratulierte den beiden Meistern persönlich vor Ort. In seinem Grußwort hob er die Bedeutung der Branche hervor: „Die Landwirtschaft nimmt vor allem in unserer ländlich geprägten Region eine bedeutsame Rolle ein. Damit wir in diesem Bereich auch für die Zukunft gut aufgestellt sind, braucht es junge Menschen wie Sie mit viel Leidenschaft und Engagement. Ich freue mich, wenn Sie Ihr Wissen und Können auch weiterhin hier bei uns einbringen.“
An der feierlichen Übergabe nahmen neben den Absolventen und dem Landrat auch Staatssekretär Sandro Kirchner, Regierungspräsidentin Dr. Susanne Weizendörfer, die Vorsitzende des Meisterprüfungsausschusses Andrea Ries sowie der Landtagsabgeordnete Paul Knoblach teil. Gemeinsam gratulierten sie den neuen Landwirtschaftsmeistern zu ihrem Erfolg.
