Zwei neue Seelsorger am Uniklinikum Würzburg
WÜRZBURG – Das ökumenische Seelsorgeteam des Uniklinikums Würzburg (UKW) wird seit dem 1. Oktober 2025 durch zwei neue Seelsorger verstärkt: den evangelischen Diakon Klaus Buchner und den katholischen Pastoralreferenten Andreas Kees. Beide bringen unterschiedliche Erfahrungen in der Begleitung von Menschen in schwierigen Lebenssituationen mit.
Klaus Buchner (Evangelischer Diakon)
Klaus Buchner (Jahrgang 1968) war zuletzt Leiter des Brüderhauses in Rummelsberg und hat Erfahrung als Hospiz- und Trauerbegleiter gesammelt. Er schloss im Juli 2025 eine Klinische Seelsorgeausbildung ab.
- Motivation: Er versteht sich als „Mensch an der Seite von Menschen“ und sieht seine Berufung in der direkten Begegnung und Begleitung, die über religiöse Grenzen hinausreicht. Seelsorge ist für ihn ein Akt des Trostes, der Hoffnung und vor allem des Zuhörens.
- Einsatzschwerpunkte am UKW: Kinderklinik und Kinderonkologie.
Andreas Kees (Katholischer Pastoralreferent)
Andreas Kees (Jahrgang 1985), gebürtiger Würzburger, war die letzten acht Jahre Geistlicher Leiter der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) im Bistum Würzburg. Er hat Soziale Arbeit und Theologie studiert und bereits Praktika in der Klinikseelsorge absolviert.
- Motivation: Er freut sich darauf, nach seiner Zeit in der Jugendarbeit in einem neuen Arbeitsfeld persönlich weiter zu wachsen und Patientinnen, Patienten, deren Angehörige sowie das Krankenhauspersonal zu begleiten.
- Einsatzschwerpunkte am UKW: Aktuell ist er für drei Stationen des Zentrums für Operative Medizin (ZOM) und zwei Stationen der Kopfklinik zuständig.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!