Zwei Personen schwer verletzt: 29-Jähriger entzieht sich Verkehrskontrolle auf A3 – Fahrer festgenommen

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG – Donnerstagabend haben Beamte der Aschaffenburger Polizei einen 29-jährigen Autofahrer anhalten und eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen wollen. Doch der Mann entschied sich dagegen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Frankfurt. An der Autobahnabfahrt verunfallte der Mann und kollidierte mit einem unbeteiligten Pkw. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt wegen einer Vielzahl von Delikten.

Geplante Verkehrskontrolle auf A3 – Fahrer flüchtet

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 29-Jährige gegen 19:40 Uhr mit seinem Mercedes auf der Autobahn in Richtung Nürnberg unterwegs. Eine Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei wollte den Mann auf Höhe der Anschlussstelle Weibersbrunn einer Kontrolle unterziehen. Dieser fuhr zunächst von der Autobahn ab, stoppte sein Fahrzeug jedoch nicht, sondern setzte seine Fahrt umgehend in Fahrtrichtung Frankfurt fort. In der Folge flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit vor der Streife, die mittlerweile durch weitere Beamte unterstützt wurde.

Unfall an Anschlussstelle Hösbach – Sachverständiger vor Ort

An der Abfahrt auf Höhe Hösbach wollte der 29-Jährige schließlich die A3 verlassen. Auf Grund der zu hohen Geschwindigkeit verlor er im Bereich der dortigen Kurve jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überfuhr zunächst die dortige Leitplanke und kollidierte anschließend mit dem Hyundai eines 46-Jährigen. Dieser wurde hierdurch in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Die beiden Fahrzeugführer wurden schwer verletzt und nach einer Erstbehandlung in verschiedene Krankenhäuser gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Erkenntnissen ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.

29-Jähriger unter Kokaineinfluss – Kennzeichen entwendet

Dem 29-jährigen Fahrer wurde noch vor Ort die vorläufige Festnahme erklärt. Der Grund für sein Verhalten war offenbar, dass er sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Er stand nach eigenen Angaben unter dem Einfluss von Kokain. Zudem stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen an dem Mercedes als gestohlen gemeldet sind. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt.

Gegen den 29-Jährigen wird nun aufgrund der hohen Geschwindigkeiten bei seiner Flucht wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, einer Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.