Zwei Personen werden bei Brand einer Lagerhalle verletzt

WÜRZBURG – HEIDINGSFELD – Am Mittwochnachmittag wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand einer Lagerhalle gerufen. Die örtlichen Feuerwehren brachten den Brand unter Kontrolle. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen noch vor Ort aufgenommen.

Gegen 16:45 Uhr gingen erste Mitteilungen über das Brandgeschehen in der Winterhäuser Straße bei der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst, sowie der Einsatzzentrale der Polizei ein. Polizei und Feuerwehr waren umgehend vor Ort. Zu dieser Zeit schlugen bereits Flammen aus der Lagerhalle, die unter anderem auch als Fahrzeugwerkstatt genutzt wird. Die örtlichen Feuerwehren brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten werden sich nach Einschätzung der Einsatzkräfte noch bis in die Abendstunden ziehen.

Ein 52-Jähriger, der zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Halle war, hat sich bei ersten Löschversuchen noch vor Eintreffen der Feuerwehr eine leichte Rauchgasvergiftung zugezogen und musste in der Folge in einem Krankenhaus behandelt werden. Ein Feuerwehrmann hat sich im Zuge der Löscharbeiten eine Schnittverletzung zugezogen und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden.

Beamte der Kriminalpolizei Würzburg haben vor Ort die Untersuchungen zu dem Ausbruch des Brandes aufgenommen. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Feuer aufgrund von Flex- oder Schweißarbeiten an einem Fahrzeug ausgebrochen sein. Auch der Umfang des entstandenen Schadens ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach ersten Schätzungen liegt dieser in einem mittleren sechsstelligen Bereich.