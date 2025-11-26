Zwei Raubüberfälle kurz hintereinander – Polizei kann Tatverdächtige festnehmen – Zeugen gesucht

WÜRZBURG / INNENSTADT – In der Nacht von Freitag auf Samstag waren zwei junge Männer in der Würzburger Innenstadt Opfer von Räubern geworden. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige festnehmen. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen der Taten.

Raub am Paradeplatz

Gegen 01:15 Uhr war ein 30-jähriger Deutscher vor dem Restaurant L´Osteria zu Fuß unterwegs, als er unvermittelt von hinten gegen den Kopf geschlagen wurde und zu Boden stürzte.

Zwei männliche Täter forderten zunächst Geld, durchsuchten die Taschen des Opfers und entwendeten schließlich dessen Smartphone im Wert von 600 Euro aus einer Hosentasche.

Als sich Passanten näherten, rief der 30-Jährige um Hilfe, woraufhin die Räuber in Richtung Residenz flüchteten.

Die beiden unbekannten Täter hatten dunkle Kleidung an und trugen Kapuzen über dem Kopf.

Raub an der Löwenbrücke

Kurze Zeit später, gegen 01:40 Uhr, war ein 21-jähriger Deutscher in der Straße An der Löwenbrücke zu Fuß unterwegs, als er ohne Vorwarnung von einer männlichen Person von hinten angegriffen und zu Boden gedrückt wurde.

Nachdem Geld von ihm verlangt worden war, übergab der 21-Jährige seine Geldbörse. In der Folge schlug ihm ein zweiter Mann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Die beiden Tatverdächtigen, die nach der Tat in Richtung Sanderau flüchteten, konnten von einer hinzugerufenen Polizeistreife in der Nähe festgenommen werden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 23-jährigen russischen Staatsangehörigen und um einen 20-jährigen Deutschen.

Die Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt.

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt nun gegen die Tatverdächtigen und prüft entsprechend auch, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt. Dazu werden Zeugen aufgerufen, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.