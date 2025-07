Zwei Schlägereien im Zusammenhang mit dem Kiliani

WÜRZBURG/ZELLERAU – Am Samstagabend, dem 05.07.2025, kam es im Bereich des Riesenrads gegen 20:50 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein bislang unbekannter Täter bewarf einen 22-jährigen Mann zunächst mit mehreren Plastiktrinkbechern und schlug anschließend mehrfach mit der Faust gegen dessen Kopf. Der Geschädigte ging benommen zu Boden, während der Angreifer flüchtete.

Laut Zeugenaussagen handelt es sich bei dem Täter um einen etwa 35 Jahre alten Mann mit großer Statur. Er war mit einem roten Basketballshirt mit der Aufschrift „Jordan“ bekleidet. Begleitet wurde er von einer blonden Frau in einem schwarzen Kleid, die einen Kinderwagen mitführte.

Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Der genaue Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang nicht bekannt.

WÜRZBURG – Gegen 00:50 Uhr kam es am selben Abend im Bereich der Friedensbrücke zu einem weiteren gewalttätigen Vorfall. Ein 43-jähriger Mann geriet mit seiner 56-jährigen Ex-Partnerin in Streit. In dessen Verlauf stieß er die Frau so heftig, dass sie zu Boden stürzte und mit dem Kopf aufschlug. Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen.

Der alkoholisierte Täter – ein Atemalkoholtest ergab über 2 Promille – erhielt vor Ort einen Platzverweis. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Auch in diesem Fall ist der genaue Auslöser des Streits bislang unklar.

Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0931-457 2230 zu melden.