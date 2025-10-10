Zwei Schwerverletzt bei Unfall in Karlstadt
KARLSTADT – Am Donnerstagmittag ereignete sich auf der Bundesstraße B27 in Karlstadt an der Einmündung in Richtung Stetten ein Verkehrsunfall, bei dem ein 82-jähriger deutscher PKW-Fahrer und eine 74-jährige schwedische PKW-Fahrerin schwer verletzt wurden. Der 82-jährige übersah beim Linksabbiegen mit seinem Opel den entgegenkommenden Mercedes der 74-Jährigen, wodurch es zum Frontalzusammenstoß kam. Beide Unfallbeteiligte mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.
Der Unfall ereignete sich, als der 82-jährige mit seinem PKW Opel aus Karlstadt kommend in Fahrtrichtung Würzburg fuhr und nach links in Richtung Stetten abbiegen wollte. Der Sachschaden an den stark beschädigten Fahrzeugen wird auf circa 6.650 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge wurden im Halterauftrag abgeschleppt.
Zur Unterstützung der Unfallaufnahme und Bergung waren insgesamt 14 Einsatzkräfte der Feuerwehren Karlstadt und Himmelstadt vor Ort.
