Zwei Spiele und 6 Punkte bringen die Damen des FC Schweinfurt 05 an die Tabellenspitze

21. Oktober 2025Letztes Update 21. Oktober 2025
Foto: FC Schweinfurt 05
SCHWEINFURT – Die Damenmannschaft des FC Schweinfurt 05 hat eine erfolgreiche englische Woche absolviert und mit zwei Heimsiegen insgesamt 6 Punkte eingefahren, womit sie sich an die Tabellenspitze setzen konnten. Die Schweinfurterinnen gewannen das Nachholspiel am Freitag gegen den TSV Bastheim mit 3:2 und siegten am Sonntag im Derby gegen den TSV Limbach überzeugend mit 5:0.

Spiel 1: FC Schweinfurt 05 gegen TSV Bastheim (3:2)

Im Nachholspiel am Freitag im Sachs Stadion brachte Kapitänin Antonia Heider ihr Team bereits in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Jule Volz, die verletzte Stammtorhüterin, die diesmal auf dem Feld spielte, erhöhte in der 25. Minute auf 2:0. Nach der Halbzeit schob Isabel Vierheilig den Ball unglücklich zum 2:1-Anschlusstreffer für Bastheim ins eigene Netz. Nur zwei Minuten später stellte Jule Volz mit ihrem zweiten Treffer den alten Abstand zum 3:1 wieder her. Drei Minuten vor Abpfiff sorgte Sophie Schultheis noch für den 3:2-Anschlusstreffer, bevor Schiedsrichter Ardi Arifi die Partie beendete.

Spiel 2: FC Schweinfurt 05 gegen TSV Limbach (5:0)

Am Sonntag folgte das Derby gegen den TSV Limbach, das von 85 Zuschauern verfolgt wurde. Die Schweinfurterinnen starteten überragend: Bereits in der 1. Minute erzielte Vanessa Schindler das 1:0. In der 36. Minute erhöhte Kapitänin Antonia Heider auf 2:0, und kurz vor der Halbzeit sorgte erneut Vanessa Schindler mit ihrem zweiten Treffer für die 3:0-Entscheidung. In der zweiten Halbzeit sicherten Lena Mathes (54. Minute, 4:0) und wiederum Antonia Heider (82. Minute, 5:0) den deutlichen Endstand gegen eine schwache Limbacher Abwehr.

Foto: FC Schweinfurt 05
Foto: FC Schweinfurt 05

