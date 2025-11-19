Zwei Tatverdächtige werden nach Schlägen und Tritten vorläufig festgenommen
BAMBERG – Am Montagabend (17. November) kam es in einem Geschäft im Bahnhof Bamberg zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die in eine körperliche Attacke auf dem Bahnsteig mündete. Zwei ungarische Männer griffen einen deutschen Mann an, wobei einer der Angreifer dem am Boden liegenden Opfer gegen den Kopf trat.
Gegen 18:35 Uhr begann der Streit zwischen den beiden 22- und 32-jährigen ungarischen Tatverdächtigen und einem 43-jährigen Deutschen. Als sich die Auseinandersetzung auf den Bahnsteig verlagerte und der Geschädigte versuchte, sich an den ihm im Weg stehenden Männern vorbeizuschieben, gingen beide mit Fäusten auf ihn los. Der 43-Jährige stürzte zu Boden. Einer der Angreifer setzte sich auf den am Boden liegenden Mann, während der zweite Tatverdächtige mit dem beschuhten Fuß gegen dessen Kopf trat.
Ein couragierter Zeuge griff ein und trennte die Beteiligten, eine Zeugin verständigte den Notruf. Die alarmierte Bundespolizei und die bayerische Polizei nahmen die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen einen der Männer lag bereits ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen vor; er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der zweite Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.
Das Opfer erlitt Schmerzen an Rücken und Kopf sowie eine leichte Schürfwunde an der Hand, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden. Die Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Körperverletzung.
