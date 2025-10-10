Zwei Unfälle mit berauschten Fahrzeugführern bei Bad Neustadt
BAD NEUSTADT AN DER SAALE – Am Donnerstagnachmittag ereigneten sich gegen 15:00 Uhr gleich zwei Verkehrsunfälle mit berauschten Fahrern im Stadtgebiet. Bei den Unfällen entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Beide Fahrerinnen müssen sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. In beiden Fällen wurde eine Blutentnahme angeordnet, um die mögliche Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit zu bestimmen.
Unfall auf der Staatsstraße 2445
Auf der Staatsstraße 2445 im Bereich des Bahnübergangs geriet eine 28-jährige deutsche Autofahrerin aus noch unbekannter Ursache ins Schleudern. Der PKW prallte gegen zwei Ampelanlagen, wobei eine Ampel komplett aus dem Boden gerissen wurde. Die Fahrerin gab an, aufgrund der Einnahme von Medikamenten unter Schwindelgefühlen gelitten zu haben. Aufgrund dieser Angabe wurde eine Blutentnahme zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit angeordnet. Der durch diesen Unfall entstandene Sachschaden beträgt über 30.000 Euro.
Unfall auf dem Busbahnhof-Parkplatz
Ein zweiter Unfall ereignete sich in der Mühlbacher Straße auf dem Parkplatz des Busbahnhofes. Eine 52-jährige deutsche Fahrerin unterschätzte den Abstand zu einem geparkten PKW und blieb mit ihrem Außenspiegel hängen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Bad Neustadt eine erhebliche Alkoholisierung der Frau fest. Ein freiwilliger Vortest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Auch hier wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei diesem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.
