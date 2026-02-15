Auto IU

Zwei Unfallfluchten beschäftigen die Polizei Schweinfurt Stadt

Zwei Unfallfluchten beschäftigen die Polizei Schweinfurt Stadt
Symbolfoto: 2fly4
SCHWEINFURT. Am Freitagnachmittag, zwischen 13:00 Uhr und 15:15 Uhr, wurde ein Mercedes auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Siebenbrückenstraße angefahren. Der flüchtige Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

STADTLAURINGEN, LKR. SCHWEINFURT. Zwischen Freitag, 00:00 Uhr, und Samstag, 15:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer ein Straßenschild in der Sulzdorfer Straße. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Skoda Superb in schwarz. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.

