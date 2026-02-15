Zwei Unfallfluchten beschäftigen die Polizei Schweinfurt Stadt

SCHWEINFURT. Am Freitagnachmittag, zwischen 13:00 Uhr und 15:15 Uhr, wurde ein Mercedes auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Siebenbrückenstraße angefahren. Der flüchtige Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

STADTLAURINGEN, LKR. SCHWEINFURT. Zwischen Freitag, 00:00 Uhr, und Samstag, 15:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer ein Straßenschild in der Sulzdorfer Straße. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Skoda Superb in schwarz. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.

Das könnte Dich auch interessieren: RIFFL: Obst und Gemüse in dekorativer Wellenform