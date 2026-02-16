Auto IU

Zwei Unfallfluchten beschäftigen die Polizei Schweinfurt Stadt

16. Februar 2026Letztes Update 16. Februar 2026
Zwei Unfallfluchten beschäftigen die Polizei Schweinfurt Stadt
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT. Am Freitagnachmittag, zwischen 13:00 Uhr und 15:15 Uhr, wurde ein Mercedes auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Siebenbrückenstraße angefahren. Der flüchtige Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

STADTLAURINGEN, LKR. SCHWEINFURT. Zwischen Freitag, 00:00 Uhr, und Samstag, 15:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer ein Straßenschild in der Sulzdorfer Straße. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Skoda Superb in schwarz. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Labus Long-Covid

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.

Das könnte Dich auch interessieren:

The Legend Anniversary – KAI und Tim Mälzer feiern 15 Jahre Kooperation mit dem limitierten und prämierten Tanto-Jubiläumsmesser

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

16. Februar 2026Letztes Update 16. Februar 2026

Mehr

Diebstahl von 132 Reifen: Kriminalpolizei ermittelt nach Beutezug an Autobahnrastplatz

Diebstahl von 132 Reifen: Kriminalpolizei ermittelt nach Beutezug an Autobahnrastplatz

16. Februar 2026
Asmus trifft zur Entscheidung: Mighty Dogs holen sich Spiel drei

Asmus trifft zur Entscheidung: Mighty Dogs holen sich Spiel drei

16. Februar 2026
Bedrohliche Social-Media-Posts führen zu Polizeieinsatz: Waffen und Drogen sichergestellt

Bedrohliche Social-Media-Posts führen zu Polizeieinsatz: Waffen und Drogen sichergestellt

16. Februar 2026
Unfall unter Drogeneinfluss: 38-Jähriger rammt Mauer und Pkw

Unfall unter Drogeneinfluss: 38-Jähriger rammt Mauer und Pkw

16. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)