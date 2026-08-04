Zwei Unfallfluchten beschäftigen die Polizei

BAD KISSINGEN – Gleich zwei Verkehrsunfallfluchten haben sich am Montag im Dienstbereich der Polizei Bad Kissingen ereignet. In beiden Fällen entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 8.45 Uhr und 11.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Tattersaals ein weißer Toyota Supra angefahren und an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Ebenfalls mehrere tausend Euro Schaden entstanden an einem schwarzen VW Polo, der im Stadtteil Reiterwiesen vor einer Tiefgarageneinfahrt in der Kissinger Straße geparkt war. Der Unfall ereignete sich zwischen 9.50 Uhr und 11 Uhr.

Die Polizei Bad Kissingen hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0971/7149-0 bei der Polizei Bad Kissingen zu melden.