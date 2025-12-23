Zwei Unfallfluchten im Bereich der Polizei Bad Neustadt – Gibt es Zeugen?

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. In der Zeit von Samstag, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 13:20 Uhr, wurde ein blauer Audi S3 beschädigt. Das Fahrzeug befand sich zum Unfallzeitpunkt sowohl in der Straße „Rhönblick“, in der Industriestraße und in der Hauptstraße auf Höhe der 70er Hausnummern. Die Unfallörtlichkeit kann bis dato nicht näher eingegrenzt werden.

SCHÖNAU AN DER BREND, OT BURGWALLBACH, LKR. RHÖN-GRABFELD. Im Mühlweg wurde in der Zeit von Donnerstag, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 11:45 Uhr, ein geparkter Nissan Qashqai beschädigt. Der Schaden an der Fahrerseite wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter Tel. 09771/606-0 entgegen.