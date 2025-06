Zwei Unfallfluchten im Bereich der Polizei Haßfurt – Zeugen gesucht

KNETZGAU U. HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Die Polizei Haßfurt ermittelt aktuell in zwei Fällen von Verkehrsunfallflucht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Erster Unfall in Knetzgau

Am Donnerstag, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich an der Ampelkreuzung der Autobahnanschlussstelle Knetzgau ein Zusammenstoß. Beteiligt waren der silberne Seat Toledo eines 66-Jährigen und ein bislang unbekannter blauer Transporter. Der Transporter fuhr nach dem Unfall auf die A 70 in Richtung Bamberg auf, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. Am Seat entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Weiterer Unfall in Haßfurt

In der Dr.-Ambundi-Straße in Haßfurt rollte, mutmaßlich beim Einparken, der Pkw einer 83-jährigen Seniorin gegen den davor geparkten Audi A 3 eines 19-jährigen Anwohners. Die Seniorin kümmerte sich nach dem Parkvorgang nicht um die Aufnahme des entstandenen Schadens.

Zeugenaufruf

Die Polizei Haßfurt ermittelt in beiden Fällen wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem der beiden Vorfälle geben können, sich unter der Telefonnummer 09521/927-0 zu melden.