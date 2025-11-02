Auto IU
Zwei Unfallfluchten im Bereich der Polizeiinspektion Ebern – Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung
EBERN / LKR. HASSBERGE – Im Dienstbereich der Polizei Ebern kam es am Freitag und Samstag zu zwei Verkehrsunfallfluchten. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Zeugenhinweise.
1. Unfallflucht in der Georg-Nadler-Straße:
- Zeitpunkt: Freitag, 18:20 Uhr.
- Fahrzeug: Ein grüner LKW, zugelassen im Bereich Schmalkalden-Meiningen.
- Hergang: Der LKW rangierte und touchierte dabei eine Ampel.
- Schaden: Circa $1.000$ Euro.
2. Unfallflucht während Friedhofsgang:
- Zeitraum: Samstagnachmittag, zwischen 14:00 Uhr und 14:40 Uhr.
- Ort: Entlang der Kreisstraße HAS 60.
- Geschädigtes Fahrzeug: Ein grauer VW Golf, der dort abgestellt war.
- Hergang: Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den PKW.
- Schaden: Circa $1.000$ Euro.
Die Polizei Ebern hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09531/924-0 zu melden.
