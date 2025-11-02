Auto IU

Zwei Unfallfluchten im Bereich der Polizeiinspektion Ebern – Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung

2. November 2025Letztes Update 2. November 2025
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

EBERN / LKR. HASSBERGE – Im Dienstbereich der Polizei Ebern kam es am Freitag und Samstag zu zwei Verkehrsunfallfluchten. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

1. Unfallflucht in der Georg-Nadler-Straße:

  • Zeitpunkt: Freitag, 18:20 Uhr.
  • Fahrzeug: Ein grüner LKW, zugelassen im Bereich Schmalkalden-Meiningen.
  • Hergang: Der LKW rangierte und touchierte dabei eine Ampel.
  • Schaden: Circa $1.000$ Euro.

2. Unfallflucht während Friedhofsgang:

  • Zeitraum: Samstagnachmittag, zwischen 14:00 Uhr und 14:40 Uhr.
  • Ort: Entlang der Kreisstraße HAS 60.
  • Geschädigtes Fahrzeug: Ein grauer VW Golf, der dort abgestellt war.
  • Hergang: Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den PKW.
  • Schaden: Circa $1.000$ Euro.

Die Polizei Ebern hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09531/924-0 zu melden.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

2. November 2025Letztes Update 2. November 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)