Zwei Unfallfluchten im Dienstbereich der Polizei Bad Kissingen – Gibt es Zeugen?
BAD KISSINGEN UND MÜNNERSTADT – Die Polizei Bad Kissingen ermittelt aktuell zu zwei Verkehrsunfallfluchten, die sich auf Supermarktparkplätzen in Münnerstadt und Bad Kissingen ereignet haben, und bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise.
1. Unfall auf Supermarktparkplatz in Münnerstadt
- Tatzeit: Samstag, 11:15 Uhr
- Ort: Parkplatz eines Supermarktes in der Unteren Au.
- Hergang: Augenzeugen zufolge stieß ein schwarzer Audi gegen einen geparkten schwarzen Ford. Der Audi-Fahrer begutachtete den Schaden, fuhr aber anschließend davon.
- Schaden: Mehrere hundert Euro an der Heckstoßstange des Ford.
2. Lackschaden in Bad Kissingen
- Tatzeit: Donnerstag, zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr
- Ort: Parkplatz eines Supermarktes in der Steubenstraße.
- Schaden: Der Kotflügel einer geparkten Mercedes C-Klasse wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.
- Schadenshöhe: Circa 2.000 Euro.
Die Polizei Bad Kissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Unfallflüchtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.
