Zwei Unfallfluchten im Dienstbereich der Polizei Schweinfurt – Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung

STADT U. LANDKREIS SCHWEINFURT – Zu drei Verkehrsunfallfluchten kam es am Dienstag und Mittwoch im Dienstbereich der Polizei Schweinfurt. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Rudolf-Diesel-Straße

Hier wurde auf dem Parkplatz eines Baumarktes ein abgestellter grauer Peugeot angefahren und beschädigt. Der Unfall, mit einem Sachschaden von circa 1.500 Euro, ereignete sich am Mittwoch zwischen 16:00 Uhr und 16:13 Uhr.

An der Turngemeinde

Ebenfalls am Mittwoch, jedoch zwischen 12:15 Uhr und 12:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Kia Sportage und flüchtete von der Unfallstelle. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt. Der Schaden an der rechten Fahrzeugseite wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Maßnahmen der Polizei

Beamte der Schweinfurter Polizei haben an den jeweiligen Unfallorten Spuren gesichert und Personalien aufgenommen. Die Ermittler erhoffen sich nun Hinweise aus der Bevölkerung die zur Klärung der Sachverhalte beitragen können.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 09721/202-0 bei der Polizei Schweinfurt zu melden.