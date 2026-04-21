Zwei Unfallfluchten im Landkreis Haßberge: Polizei sucht nach rotem Verursacherfahrzeug
SAND AM MAIN / ZEIL AM MAIN, LKR. HASSBERGE – Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich der Polizeiinspektion Haßfurt zu zwei Fällen von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. In beiden Fällen wurden geparkte Fahrzeuge beschädigt, wobei in einem Fall konkrete Hinweise auf ein rotes Verursacherfahrzeug vorliegen.
Der erste Vorfall ereignete sich am Sonntag in Sand am Main. Zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr wurde in der Hauptstraße ein blauer Peugeot 308 beschädigt. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Peugeot und entfernte sich anschließend, ohne den Schaden zu melden.
Zeil am Main: Schwarzes Cabrio touchiert
Ein weiterer Vorfall trug sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Hauptstraße von Zeil am Main zu. Dort war ein schwarzes BMW-Cabrio der 3er-Serie zwischen 20:00 Uhr und 02:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand vor einer Bar abgestellt. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug touchierte den Pkw und verursachte Sachschaden. Auch hier flüchtete der Verursacher vom Unfallort.
Fahndung nach rotem Fahrzeug
Im Zuge der Unfallaufnahme in Zeil am Main ergaben sich Hinweise darauf, dass es sich bei dem flüchtigen Wagen um ein rotes Fahrzeug handeln könnte. Dieses müsste im Bereich der Anstoßstelle einen entsprechenden Streifschaden aufweisen. Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung der Verursacher.
Sachdienliche Hinweise werden unter folgender Telefonnummer erbeten:
-
Polizeiinspektion Haßfurt: 09521/927-0
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!