Zwei Unfallfluchten im Landkreis Rhön-Grabfeld – Polizei sucht Zeugen

BAD NEUSTADT AN DER SAALE / BISCHOFSHEIM VOR DER RHÖN – Im Dienstbereich der Polizei Bad Neustadt kam es am Mittwoch zu zwei Verkehrsunfallfluchten. Dabei wurden ein VW Tiguan und ein Audi A4 beschädigt. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr wurde in der Weisbacher Straße in Bischofsheim vor der Rhön auf dem Parkplatz eines Supermarktes die Fahrertür eines schwarzen VW Tiguan beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Beschädigung vermutlich durch die Tür eines daneben geparkten Fahrzeugs verursacht. An der Fahrertür konnte ein rosa Lackabrieb festgestellt werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

In der Neustädter Gartenstraße wurde zudem ein grauer Audi A4 angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug war zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnesscenters abgestellt. Der Unfallschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.500 Euro.

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In beiden Fällen hat die Polizei Bad Neustadt die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09771/606-0 zu melden.