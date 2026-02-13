Auto IU

Zwei Unfallfluchten im Landkreis Würzburg

Symbolfoto: 2fly4
ALTERTHEIM, OT OBERALTERTHEIM, LKR. WÜRZBURG. Dem Sachstand nach touchierte ein Lkw am Mittwoch, gegen 08:00 Uhr, einen schwarzen Volvo, der an der Ecke Siedlung und Hauptstraße geparkt war. Am Volvo entstand ein erheblicher Sachschaden an der gesamten linken Fahrzeugseite, der auf circa 5.000 Euro geschätzt wird. Der Lkw setzte seine Fahrt in Richtung der Straße Am Michelsberg fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

REICHENBERG, LKR. WÜRZBURG. Auf der Kreisstraße WÜ29, zwischen Reichenberg und Kist, kam es am Mittwochmorgen, gegen 07:10 Uhr, zu einer seitlichen Berührung zweiter Pkw. Ein weißer Cupra fuhr die Straße in Richtung Kist, als es zum Zusammenstoß zwischen den Außenspiegeln des Pkw und einem entgegenkommenden Fahrzeug kam. Die Cupra-Fahrerin wartete an der Unfallörtlichkeit vergeblich auf den anderen Unfallbeteiligten. Der Sachschaden an ihrem Spiegel beträgt circa 500 Euro.

 Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 entgegen.

