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Zwei Unfallfluchten im Raum Schweinfurt – Polizei bittet um Hinweise

10. Juli 2026Letztes Update 10. Juli 2026
Zwei Unfallfluchten im Raum Schweinfurt – Polizei bittet um Hinweise
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT / DITTELBRUNN, LKR. SCHWEINFURT – Gleich zwei geparkte Autos wurden in den vergangenen Tagen bei Verkehrsunfällen beschädigt. In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Schweinfurt bittet um Zeugenhinweise.

Im Schweinfurter Stadtteil Bergl wurde im Nutzweg ein grauer VW Passat beschädigt. Der Wagen stand dort zwischen Dienstag, 16:00 Uhr, und Donnerstag, 12:50 Uhr. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete anschließend.

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Auch in Dittelbrunn wurde ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der schwarze VW Lupo stand von Mittwoch, 21:15 Uhr, bis Donnerstag, 11:10 Uhr, am Fahrbahnrand der Hauptstraße. Auch hier entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

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Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.


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