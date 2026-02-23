Zwei Unfallfluchten im Raum Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?

SCHWEINFURT. Auf einer Parkfläche entlang der B 286 wurde in der Zeit von Donnerstag, 17:00 Uhr, bis Freitag, 08:25 Uhr, ein geparkter roter VW Golf angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden am linken Außenspiegel sowie der Fahrzeugseite in Höhe von mehreren hundert Euro.

SCHWEINFURT / STADGEBIET. Im Stangenbrunnenweg wurde ein Audi A4 angefahren und beschädigt. Der Pkw war dort in der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr, bis Samstag, 11:30 Uhr abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.

