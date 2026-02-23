Auto IU

Zwei Unfallfluchten im Raum Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?

23. Februar 2026Letztes Update 23. Februar 2026
Zwei Unfallfluchten im Raum Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT. Auf einer Parkfläche entlang der B 286 wurde in der Zeit von Donnerstag, 17:00 Uhr, bis Freitag, 08:25 Uhr, ein geparkter roter VW Golf angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden am linken Außenspiegel sowie der Fahrzeugseite in Höhe von mehreren hundert Euro.

SCHWEINFURT / STADGEBIET. Im Stangenbrunnenweg wurde ein Audi A4 angefahren und beschädigt. Der Pkw war dort in der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr, bis Samstag, 11:30 Uhr abgestellt.

Stefan Labus Sicherheitsgefühl
Johanniter Hausnotruf testen

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Kauftipp: HITSTER - Das ultimative Party-Kartenspiel für unvergessliche Musikmomente

Hol dir das ultimative Festival-Feeling direkt in dein Wohnzimmer und teste dein musikalisches Wissen mit Hitster Original. Du und deine Freunde oder Familie erlebt eine Zeitreise durch 100 Jahre Musikgeschichte, während ihr versucht, Hits in der richtigen Reihenfolge auf eurer Zeitlinie zu platzier

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

23. Februar 2026Letztes Update 23. Februar 2026

Mehr

Erstwähler im Fokus: „WÄHL MIT!“-Kampagne der unterfränkischen Jugendringe

Erstwähler im Fokus: „WÄHL MIT!“-Kampagne der unterfränkischen Jugendringe

23. Februar 2026
Klimabündnis Schweinfurt setzt Zeichen: Mahnwache für Klima und Demokratie mit Fahrradsternfahrt

Klimabündnis Schweinfurt setzt Zeichen: Mahnwache für Klima und Demokratie mit Fahrradsternfahrt

23. Februar 2026
Messerangriff am Hauptbahnhof Würzburg: Passanten überwältigen Tatverdächtigen

Messerangriff am Hauptbahnhof Würzburg: Passanten überwältigen Tatverdächtigen

23. Februar 2026
Graffiti-„Künstler“ und eine Unfallflucht im Raum Bad Kissingen

Graffiti-„Künstler“ und eine Unfallflucht im Raum Bad Kissingen

23. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)