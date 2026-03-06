Zwei Unfallfluchten im Stadtgebiet Schweinfurt – Gibt es Zeugen?
SCHWEINFURT IN DER STADT SCHWEINFURT – Zwischen Dienstagabend, 17:30 Uhr, und Mittwochmorgen, 06:45 Uhr, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Karl-Götz-Straße einen Lichtmast angefahren und dabei massiv beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.
Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 06:40 Uhr in der Liegnitzstraße, kurz vor der Kreuzung zur Breslaustraße. Eine 29-jährige Seat-Fahrerin wollte gerade rückwärts am rechten Fahrbahnrand einparken, als ein unbekannter silberner Pkw aus der Breslaustraße kam und den Seat am hinteren linken Radkasten touchierte. Auch hier flüchtete der Fahrer ohne anzuhalten, wobei ein Schaden von circa 500 Euro am Seat entstand.
Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.
