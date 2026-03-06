Auto IU

Zwei Unfallfluchten im Stadtgebiet Schweinfurt – Gibt es Zeugen?

6. März 2026Letztes Update 6. März 2026
Zwei Unfallfluchten im Stadtgebiet Schweinfurt – Gibt es Zeugen?
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT IN DER STADT SCHWEINFURT – Zwischen Dienstagabend, 17:30 Uhr, und Mittwochmorgen, 06:45 Uhr, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Karl-Götz-Straße einen Lichtmast angefahren und dabei massiv beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 06:40 Uhr in der Liegnitzstraße, kurz vor der Kreuzung zur Breslaustraße. Eine 29-jährige Seat-Fahrerin wollte gerade rückwärts am rechten Fahrbahnrand einparken, als ein unbekannter silberner Pkw aus der Breslaustraße kam und den Seat am hinteren linken Radkasten touchierte. Auch hier flüchtete der Fahrer ohne anzuhalten, wobei ein Schaden von circa 500 Euro am Seat entstand.

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Stefan Labus Kinderarmut bekämpfen

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal Easy Fry Infrared: Die neue intelligente Heißluftfritteuse für schnelle, knusprige und saftige Mahlzeiten

Die neue Tefal Easy Fry Infrared Heißluftfritteuse kombiniert Infrarot-Oberhitze mit Unterhitze, um Speisen besonders schnell und knusprig zuzubereiten. Dank der innovativen Technik heizt das Gerät viermal schneller auf als herkömmliche Heißluftfritteusen und ermöglicht so ein sofortiges Garen ohne

Kreistag Süd Geo-Net
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

6. März 2026Letztes Update 6. März 2026

Mehr

Unfallfluchten im Stadtgebiet: Zeugen nach Parkplatzschäden gesucht

Unfallfluchten im Stadtgebiet: Zeugen nach Parkplatzschäden gesucht

6. März 2026

Smarte Stunde zum digitalen Parken in Haßfurt

6. März 2026
Ehrenamtliche Tätigkeiten über die Pflegekasse abrechnen: Info-Vortrag und Schulung

Ehrenamtliche Tätigkeiten über die Pflegekasse abrechnen: Info-Vortrag und Schulung

6. März 2026
BKA-Bericht: Zunehmende Radikalisierung bei gleichzeitig hoher Demokratie-Zustimmung

BKA-Bericht: Zunehmende Radikalisierung bei gleichzeitig hoher Demokratie-Zustimmung

6. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)