Zwei Unfallfluchten in Bad Kissingen – Polizei sucht Zeugen

BAD KISSINGEN / STADTGEBIET – Am Mittwoch kam es im Stadtgebiet zu zwei Verkehrsunfällen mit hohem Sachschaden, bei denen die Verursacher flüchteten. Die Polizei Bad Kissingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wohnmobil auf Thermenparkplatz beschädigt

Zwischen 05:00 Uhr und 17:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz einer Therme ein Wohnmobil angefahren. Die Spuren deuten auf ein höheres Fahrzeug, möglicherweise mit Fahrradträger, hin. Durch den Anstoß wurde die Hecktür des Wohnmobils beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Parkplatz am Altenheim als Unfallort

Ein grauer VW Polo wurde auf dem Parkplatz eines Altenheimes in der Salinenstraße zwischen 05:50 Uhr und 14:00 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Ermittlungen der Polizei

Die Polizei Bad Kissingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler erhoffen sich Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung der Unfallfluchten beitragen können.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0971/7149-0 bei der Polizei Bad Kissingen zu melden.