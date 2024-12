Zwei Unfallfluchten in Hammelburg – Zeugen gesucht

HAMMELBURG, LKR. BAD KISSINGEN – Am Dienstag wurden der Polizeiinspektion Hammelburg zwei Verkehrsunfälle gemeldet, bei denen sich die Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernten.

Im Zeitraum von Samstag, 18:00 Uhr, bis Montag, 12:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in Fuchsstadt, Schweinfurter Straße, einen Süßigkeitenautomaten, der am Eingang eines Schnellimbisses angebracht war. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Ein weiterer Unfall ereignete sich in Windheim. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß gegen die hintere Tür der Beifahrerseite eines geparkten Seat und entfernte sich danach vom Unfallort. Das Fahrzeug des Geschädigten war am Dienstag, zwischen 07:30 Uhr und 16:15 Uhr, in der Straße „Am Linsenberg“ am Fahrbahnrand abgestellt. Der Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Hammelburg bittet Zeugen, die Hinweise zu den Unfallverursachern geben können, sich unter der Telefonnummer 09732/906-0 zu melden.