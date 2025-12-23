Auto IU

Zwei Unfallfluchten in Hassfurt und Zeil

23. Dezember 2025Letztes Update 23. Dezember 2025
HASSFURT. Auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Godelstatt wurde am Montag, zwischen 14:20 Uhr und 14:30 Uhr, ein geparkter schwarzer Audi A6 beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hinterließ einen Schaden an der Heckstoßstange in Höhe von circa 3.000 Euro.

ZEIL AM MAIN, LKR. HASSBERGE. In der Bahnhofstraße wurden mehrere abgestellte Pkw-Anhänger beschädigt. Hier wurden die Reifen zerstochen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 21:15 Uhr, und Sonntag, 21:45 Uhr. Der Sachschaden wir auf circa 800 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.

