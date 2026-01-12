Zwei Unfallfluchten in Schweinfurt mit gesamt 8.000 Euro Schaden – Gibt es Zeugen?

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. Am Freitag, zwischen 04:00 Uhr und 12:10 Uhr, wurde in der Hauptbahnhofstraße ein Pkw der Marke GWM Ora angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden an der Heckklappe des Fahrzeugs in Höhe von circa 3.000 Euro.

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. In der Stresemannstraße wurde in der Zeit von Donnerstag, 17:45 Uhr, bis Freitag, 12:40 Uhr ein geparkter grauer Mercedes angefahren und beschädigt. Der Unfallschaden am Heck des Fahrzeugs wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.