Auto IU

Zwei Unfallfluchten in Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?

6. Februar 2026Letztes Update 6. Februar 2026
Zwei Unfallfluchten in Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT / HAFEN. In der Carl-Benz-Straße kam es auf dem Kundenparkplatz des Marktkaufs zu einem Parkrempler. Ein schwarzer Hyundai wurde dort am Mittwoch, zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist unbekannt.

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. In der Schopperstraße kam es zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch, 06:00 Uhr und Donnerstag, 10:20 Uhr einen dort geparkten Renault Capture angefahren und ist anschließend geflüchtet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.

Das könnte Dich auch interessieren:

St. Kilian triumphiert bei World Spirits Awards 2025

RÜDENAU – Die renommierte deutsche Whisky-Destillerie St. Kilian Distillers hat bei den World Spirits Awards 2025 (WSA) erneut große Erfolge gefeiert und einmal mehr ihren Platz unter den weltbesten Destillerien gefestigt. Die feierliche Preisverleihung fand am 22. März direkt in der Destillerie in

KOQOON colors: neue Farben für das Outdoor-Grillen

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

6. Februar 2026Letztes Update 6. Februar 2026

Mehr

Ehrenamts- und Integrationscafé Haßfurt: Treffen mit den beiden Integrationslotsinnen Siza Zaby und Cornelia Klaus

Ehrenamts- und Integrationscafé Haßfurt: Treffen mit den beiden Integrationslotsinnen Siza Zaby und Cornelia Klaus

6. Februar 2026
Gefährliches Fahrmanöver in der Innenstadt: Fußgänger retten sich durch Sprung

Gefährliches Fahrmanöver in der Innenstadt: Fußgänger retten sich durch Sprung

6. Februar 2026
Die Stadt Bad Kissingen lädt zu einer Bürgerinformation „Platzgestaltung Garitzer See“ ein

Die Stadt Bad Kissingen lädt zu einer Bürgerinformation „Platzgestaltung Garitzer See“ ein

6. Februar 2026
Unfallflucht in Lohr: Zeugen überführen 77-jährigen Toyota-Fahrer

Unfallflucht in Lohr: Zeugen überführen 77-jährigen Toyota-Fahrer

6. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)