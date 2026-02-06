Zwei Unfallfluchten in Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?

SCHWEINFURT / HAFEN. In der Carl-Benz-Straße kam es auf dem Kundenparkplatz des Marktkaufs zu einem Parkrempler. Ein schwarzer Hyundai wurde dort am Mittwoch, zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist unbekannt.

SCHWEINFURT / STADTGEBIET. In der Schopperstraße kam es zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch, 06:00 Uhr und Donnerstag, 10:20 Uhr einen dort geparkten Renault Capture angefahren und ist anschließend geflüchtet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.

