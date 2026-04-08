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Zwei Wege zum perfekten Azubi-Match: Anmeldung für Unternehmen gestartet

8. April 2026Letztes Update 8. April 2026
Zwei Wege zum perfekten Azubi-Match: Anmeldung für Unternehmen gestartet
Das Speeddating fördert erste persönliche Kontakte zwischen Jugendlichen und Unternehmen, die dann im Rahmen der Entdecker-Dates vertieft werden können. - Foto: Sonja Gerstenkorn/Landratsamt Haßberge.
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HAßFURT / LANDKREIS HAßBERGE – Die Bildungsregion und das Regionalmanagement des Landkreises setzen auch 2026 auf bewährte Erfolgsformate zur Fachkräftesicherung. Ab sofort können sich Betriebe mit Standort im Landkreis für das „Speeddating“ und die „Entdecker-Dates“ anmelden, um frühzeitig Kontakt zu künftigen Auszubildenden zu knüpfen.

Landrat Wilhelm Schneider ruft die regionale Wirtschaft dazu auf, diese unkomplizierten Möglichkeiten des persönlichen Kennenlernens zu nutzen. Ziel ist es, Jugendlichen praxisnahe Einblicke in die Berufswelt zu geben und Unternehmen bei der Suche nach passendem Nachwuchs zu unterstützen.

Speeddating in Hofheim: 21. und 22. Oktober

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Das zweitägige Event im Ballhaus Hofheim ermöglicht den direkten Austausch mit über 400 Schülerinnen und Schülern. Seit dem Start im Jahr 2022 konnten so bereits zahlreiche Praktika und Ausbildungsverträge initiiert werden.

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  • Plätze: Rund 45 Standplätze stehen zur Verfügung.

  • Bewerbungsfrist: Anmeldungen sind bis zum 30. Juni 2026 möglich.

  • Kosten: Es wird eine geringe Teilnahmegebühr für Location und Bustransfer erhoben.

Entdecker-Dates in den Herbstferien: 2. bis 6. November

Unmittelbar nach dem Speeddating öffnen Unternehmen ihre Türen. Hier steht die Praxis im Vordergrund. Betriebe können ihr Programm – von der Führung bis zum kleinen Projekt – individuell und je nach Kapazität gestalten.

  • Zielgruppe: Besonders geeignet auch für kleinere Betriebe.

  • Anmeldung: Die Eintragung erfolgt kostenfrei über das Branchenverzeichnis.

Die Kombination als Erfolgsfaktor

Unternehmen, die beide Formate kombinieren, profitieren besonders: Vielversprechende Gespräche aus dem Speeddating lassen sich direkt in einen Praxistermin überführen. Als Anreiz erhalten Betriebe, die sich an beiden Projekten beteiligen, Vorrang bei der Platzvergabe für das Speeddating in Hofheim.

Weitere Informationen zur Anmeldung und den Teilnahmebedingungen finden interessierte Unternehmen online unter:

www.firstdates-jobedition.de

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