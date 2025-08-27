Zweifach und Dreifach zu schnell…

GOCHSHEIM, LKR. SCHWEINFURT UND RÖDELMAIER, LKR. RHÖN-GRABFELD – Die gefahrene Geschwindigkeit zählt zu den Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Durch verschiedene Maßnahmen versucht die Polizei Verkehrsteilnehmer auf das Thema aufmerksam zu machen, aber auch Raser aus dem Verkehr zu ziehen. Beamte der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck investieren hierbei viel Zeit und Energie darauf, die Straßen sicherer zu machen.

In den vergangenen Tagen haben Beamte gleich zwei Autofahrer festgestellt, die die erlaubte Höchstgeschwindigkeit erheblich überschritten haben. Beide Fahrer erwarten nun ein hohes Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Geschwindigkeit um das Dreifache überschritten

Vergangenen Donnerstag haben Beamte der Autobahnpolizei ihren Blitzer auf der A 70 in Richtung Bayreuth aufgebaut. Auf Höhe Gochsheim war aus Gründen der Verkehrssicherheit die Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h begrenzt. Die abgetragene Fahrbahndecke machte diese Maßnahme notwendig. Ein Autofahrer aus dem Landkreis Ebern fuhr gegen 19:30 Uhr auf der Strecke entlang und missachtete die vorgeschriebene Geschwindigkeit, ignorierte aber auch die abgefräste Fahrbahndecke. Der Mann wurde geblitzt. Mit deutlich über 200 km/h erwartet ihn ein Bußgeldverfahren. Er kann sich darauf einstellen, dass auf ihn ein Bußgeld in Höhe von 1.400 Euro zukommt, Punkte in Flensburg und er seinen Führerschein für drei Monate abgeben muss.

Geschwindigkeitsüberschreitung um fast das Doppelte

Sonntagmittag, bauten die Beamten ihr Equipment auf der B 279 in Richtung Bad Neustadt auf. Im Bereich Rödelmaier liegt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit bei 100 km/h. Ein Mann aus dem Landkreis Bad Neustadt fuhr durch die Messstelle und wurde mit über 180 km/h geblitzt. Den Autofahrer erwartet jetzt ein Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot.