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Zweifaches Motorradunglück auf der B47: Kurven werden Bikern zum Verhängnis

12. Mai 2026Letztes Update 12. Mai 2026
Zweifaches Motorradunglück auf der B47: Kurven werden Bikern zum Verhängnis
Symbolbild: 2fly4
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AMORBACH, LKR. MILTENBERG – Gleich zwei Motorradunfälle beschäftigten am Samstagnachmittag die Polizei Miltenberg auf der Bundesstraße 47. In beiden Fällen verloren die Fahrer in Kurvenbereichen die Kontrolle über ihre Maschinen und zogen sich Verletzungen zu.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 14:45 Uhr. Ein 27-jähriger Motorradfahrer war in Fahrtrichtung Amorbach unterwegs, als er in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Die Fahrt endete an einem Verkehrszeichen. Der junge Mann erlitt dabei leichte Verletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Der entstandene Sachschaden an der Maschine und dem Schild wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

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Nur wenige Stunden später, gegen 17:20 Uhr, kam es fast an gleicher Stelle zu einem ähnlichen Szenario. Eine 34-jährige Frau befuhr die B47 ebenfalls in Richtung Amorbach. In einer Links-Rechts-Kombination verlor sie die Gewalt über ihr Kraftrad und stürzte. Auch sie kam mit leichten Verletzungen davon, eine sofortige medizinische Versorgung vor Ort war in diesem Fall jedoch nicht notwendig.

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Die Polizei Miltenberg hat beide Unfälle aufgenommen. Fremdbeteiligungen konnten nach aktuellem Stand in beiden Fällen ausgeschlossen werden.

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