Zweirad durch Brand beschädigt

NEUBRUNN, OT BÖTTIGHEIM, LKR. WÜRZBURG – Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntag ein Leichtkraftrad in Brand. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist eine vorsätzliche Brandlegung nicht auszuschließen. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise entgegen.

Am Sonntag, gegen 18:30 Uhr, geriet in einem Gartengrundstück im Wenkheimer Weg ein Leichtkraftrad in Brand. Zuvor hatte sich offensichtlich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zutritt zu dem Gartengrundstück verschafft. Der Brand wurde durch die Eigentümer bemerkt und gelöscht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.