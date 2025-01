Zweitagesturnier in der Hanauerlandhalle beim SC Sand – Schweinfurterinnen mit starken Leistungen in einem top besetzten Turnier

SCHWEINFURT – Beim stark besetzten Turnier der Gruppe 3 standen die Schweinfurterinnen vor der Herausforderung, sich gegen einige der besten Teams durchzusetzen.

Bereits im ersten Spiel trafen sie auf den späteren Turniersieger, die TSG 1899 Hoffenheim. Die Partie begann vielversprechend: Zoe Peschke brachte die Schweinfurterinnen in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Eine weitere große Chance hatte Hannah Staab, doch ihr Abschluss verfehlte das Ziel knapp. Kurz darauf gelang Hoffenheim in der 10. Minute der Ausgleich zum 1:1, was die Klasse des Gegners unter Beweis stellte.

Im zweiten Gruppenspiel gegen Niederhergheim (F) zeigten die Schweinfurterinnen ihre Stärke und gewannen souverän mit 4:0. Ein Unentschieden im dritten Spiel gegen die SpVg Aurich hätte für das Weiterkommen gereicht, doch ein Traumtor in der 9. Minute brachte Aurich in Führung. Trotz großer Bemühungen blieb es beim 0:1, und die Schnüdelmädels mussten in die Trostrunde.

In der Trostrunde ging es zunächst gegen den SC Sand. Dieses Spiel konnten die Schweinfurterinnen mit 2:0 für sich entscheiden und den ersten Turniertag versöhnlich abschließen. Am Sonntag starteten sie mit einer schwachen Leistung gegen den 1. FFC Fortuna Dresden, was in einer 0:3-Niederlage resultierte. Doch die Mannschaft zeigte im nächsten Spiel gegen den SV Elversberg eine starke Reaktion und gewann beeindruckend mit 6:1.

Im abschließenden Spiel um Platz 11 trafen die Schweinfurterinnen auf den 1. FSV Mainz 05. Trotz eines Rückstands in der 7. Minute bewahrte das Team seinen Kampfgeist. In der letzten Minute sorgte erneut Zoe Peschke für den verdienten Ausgleich. Im anschließenden Neunmeterschießen behielten die Schweinfurterinnen die Nerven. Dank zwei Treffern und einer Parade von Torhüterin Lucie Emmerth sicherten sie sich den 11. Platz in einem hochklassigen Teilnehmerfeld.

Das Turnier gewann die TSG 1899 Hoffenheim mit einem deutlichen 5:0-Sieg im Finale gegen den 1. FC Saarbrücken.

Die weiteren Platzierungen:

3. VFB Stuttgart

4. FC Twente (NL)

5. SC Dortelweil

6. SpVg Aurich

7. Hegauer FV

8. 1. FC Saarbrücken 2

9. 1. FFC Fortuna Dresden

10. SC Sand 1

11. 1. FC Schweinfurt 05

12. 1. FSV Mainz 05

13. Kickers Offenbach

14. SV 07 Elversberg

15. SC Sand 2

16. Niederhergheim (F)

Die Schweinfurterinnen zeigten trotz des elften Platzes viel Einsatz und einige starke Leistungen gegen hochklassige Gegner.