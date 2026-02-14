Auto IU

Zweite Ausgabe des „Festival der Ensembles“ begeistert in Volkach

Zweite Ausgabe des „Festival der Ensembles“ begeistert in Volkach
Strahlende Gesichter in der Volkacher Musikschule: Das 2. Festival der Ensembles war ein voller Erfolg und die jungen Nachwuchsmusiker/innen erhielten viel Lob und Anerkennung. Unser Foto zeigt die Schüler/innen, die Lehrenden und Jurymitglieder sowie Volkachs 1. Bürgermeister Heiko Bäuerlein (links) und die neue Leiterin der Musikschule Anna-Lena Souza Santana (Mitte vorne kniend). Foto: Heike Zech
VOLKACH – Die Musikschule Volkach verwandelte sich beim zweiten „Festival der Ensembles“ in eine lebendige Bühne, auf der Schülerinnen und Schüler mit großer Spielfreude und hoher Konzentration ihr Können präsentierten. Von den jüngsten Nachwuchstalenten bis hin zu fortgeschrittenen Musikern boten die Teilnehmer ein breites Spektrum von traditionellen Weisen bis hin zu modernen Kompositionen.

Unter der Leitung von Anna-Lena Souza Santana zeigten die verschiedenen Formationen ein beeindruckendes Niveau, das von einer Fachjury mit Prädikaten wie „schwungvolles Zusammenspiel“ oder „berührende Melodieführung“ gewürdigt wurde.

Besonders hervorzuheben waren die Vielfalt der Beiträge – darunter ein atmosphärisches Alt-Saxophon-Duo mit skandinavischen Klängen und eigens arrangierte Stücke für Gitarrengruppen. Die Musikschulleiterin betonte die positive pädagogische Wirkung des Formats und versprach aufgrund des großen Erfolgs eine Fortsetzung im kommenden Musikschuljahr.

