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Zweite Bundesliga-Saison für Oberndorfer Faustballerinnen: Auftakt in Mannheim

3. Mai 2026Letztes Update 3. Mai 2026
Zweite Bundesliga-Saison für Oberndorfer Faustballerinnen: Auftakt in Mannheim
Von links (hinten): Hinrike Sagstetter, Ursina Sagstetter, Amelie Sagstetter, Kathi Treuheit, Uwe Sagstetter Von links (vorne): Sandra Schmitt, Franziska Dietel, Rosali Simon Foto: Christian Eschner / TVO
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SCHWEINFURT / OBERNDORF – Die Frauenmannschaft des TV Oberndorf startet am Sonntag, den 03.05.2026, in ihre zweite Feldsaison in der 1. Bundesliga. Nach einer intensiven Vorbereitung im April blickt das Team gespannt auf den ersten Spieltag beim TV Käfertal, um sich erneut im Oberhaus des deutschen Faustballs zu beweisen.

Zur Einstimmung auf die neue Spielzeit absolvierte die Mannschaft ein anspruchsvolles Turnierwochenende in Unterhaugstett und Vaihingen. Diese Einsätze wurden genutzt, um die Abstimmung auf dem Feld zu verfeinern und den Teamgeist weiter zu stärken. Ein letzter Härtetest fand zudem am 1. Mai beim heimischen Turnier in Oberndorf statt.

Schwere Aufgaben zum Saisonstart

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Der Auftakt in Mannheim hält direkt zwei große Herausforderungen bereit. Im ersten Spiel trifft der TVO auf den Gastgeber TV Käfertal. Während die Bilanz gegen die Mannheimerinnen im Vorjahr ausgeglichen war, sieht Trainer Uwe Sagstetter den Gegner diesmal in der Favoritenrolle, strebt aber dennoch einen Auftaktsieg an. In der zweiten Begegnung des Tages wartet mit dem TSV Dennach ein Top-Favorit auf die Deutsche Meisterschaft, gegen den jeder Punktgewinn einer kleinen Sensation gleichkäme.

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Fokus auf Entwicklung und Heimvorteil

Das primäre Saisonziel der Oberndorferinnen ist es, als Kollektiv weiter zu reifen und in jedem Spiel die bestmögliche Leistung abzurufen. Man wolle hellwach sein, sobald sich gegen die Topteams der Liga eine Chance auf einen Überraschungserfolg bietet. Für die kommenden Wochen hofft die Mannschaft auf lautstarke Unterstützung von den Rängen bei den anstehenden Heimspieltagen.

Die Heimspieltermine im Überblick:

  • Sonntag, 10.05.2026

  • Sonntag, 31.05.2026 (ab 10:00 Uhr)

  • Sonntag, 21.06.2026

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