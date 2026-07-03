Zweiter Unfall binnen einer Woche an Baustellenkreuzung in Bad Königshofen

A N Z E I G E

BAD KÖNIGSHOFEN IM GRABFELD – LKR. RHÖN-GRABFELD. An der Kreuzung der B279 und der Bahnhofsstraße hat sich am Donnerstagmorgen bereits der zweite Verkehrsunfall innerhalb einer Woche ereignet. Aufgrund einer Baustelle ist die Ampelanlage derzeit außer Betrieb, die Vorfahrt wird stattdessen durch Verkehrszeichen geregelt.

Nach Angaben der Polizei müssen Verkehrsteilnehmer aus der Bahnhofs- und Hindenburgstraße dem Verkehr auf der Bundesstraße 279 Vorfahrt gewähren. Fahrzeuge auf der B279 haben freie Fahrt.

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Am Donnerstag gegen 9.45 Uhr missachtete eine 53-jährige Autofahrerin die Vorfahrt und fuhr von der Bahnhofsstraße in Richtung Innenstadt in den Kreuzungsbereich ein. Ein aus Richtung Sulzdorf a. d. Lederhecke kommender Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, sodass es zum Zusammenstoß kam. Während der 53-jährige Lkw-Fahrer unverletzt blieb, erlitt die Autofahrerin leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 15.000 Euro geschätzt.

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Bereits am Montag gegen 14.45 Uhr war es an derselben Kreuzung zu einem ähnlichen Unfall gekommen. Eine 29-jährige Ford-Fahrerin übersah beim Einfahren aus der Hindenburgstraße einen Skoda, der aus Richtung Saal a. d. Saale kam. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro.

Bei allen Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.