Zweiwöchiges Zirkusprojekt im Kinder- und Jugendtreff WOODZ am Bergl
SCHWEINFURT – In Zusammenarbeit mit dem Zirkus ZappZarap und der Kommunalen Jugendarbeit erhalten Kinder aus der Stadt und dem Landkreis Schweinfurt die Gelegenheit, das echte Zirkusleben kennenzulernen. In verschiedenen Workshops erproben sie Seiltanz, Feuerspiele, Jonglage und Akrobatik. Ihre neu erworbenen Fähigkeiten werden die Nachwuchsartisten in zwei Aufführungen präsentieren.
Die Vorstellungen finden an den kommenden Samstagen, dem 6. und 13. September, statt. Die Kinder aus Stadt und Landkreis Schweinfurt treten jeweils von 12:00 bis 14:00 Uhr im Zirkuszelt hinter der Albert-Schweitzer-Schule auf.
Für das leibliche Wohl der Zuschauer ist gesorgt, da vor Ort Essen und Getränke verkauft werden. Karten für die Aufführungen sind ab sofort im Kinder- und Jugendtreff WOODZ, Albert-Schweitzer-Straße 3a, 97424 Schweinfurt, erhältlich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!