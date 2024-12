Zwischenergebnis der Paketanzahl beim Johanniter-Weihnachtstrucker

WÜRZBURG – Erfolgreiche Aktion des Johanniter-Weihnachtstruckers 2024

Die diesjährige Aktion des Johanniter-Weihnachtstruckers war erneut ein großer Erfolg. Bis zum 13. Dezember 2024 hatten Menschen in ganz Deutschland die Möglichkeit, Pakete bei den Abgabestellen der Johanniter von Flensburg bis Lindau abzugeben. Nach der Sammlung wurden die Päckchen zu Logistiklagern transportiert, dort gezählt und auf LKW verladen, um in die Zielländer gebracht zu werden.

Zwischenstand und Engagement aus Unterfranken

Ulrich Kraus, Projektleiter des Johanniter-Weihnachtstruckers, zog ein positives erstes Fazit: „Noch sind nicht alle Pakete aus den regionalen Lagern abgeholt, aber wir sehen bereits jetzt, dass die Beteiligung überwältigend war. Insgesamt wurden knapp 12.000 Pakete virtuell gepackt, und 48.551 Pakete sind bereits verladen.“ Besonders hervorzuheben ist die Unterstützung aus Unterfranken, wo 2.286 Pakete durch das Engagement von Privatpersonen, Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen gesammelt wurden.

Transport und Verteilung

Die mit Päckchen beladenen Lastwagen haben ihre Reise in die Zielländer teils bereits begonnen. Am 25. Dezember starteten drei LKW Richtung Albanien, um Verzögerungen durch Zollformalitäten zu vermeiden. Weitere Transporte, darunter auch Pakete für die Ukraine, machten sich am 26. Dezember auf den Weg. Für die Ukraine erfolgt der Transport zusätzlich mit Speditionen.

In den Zielländern übernehmen Johanniter-Teams in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern die Verteilung der Pakete, die direkt an bedürftige Menschen übergeben werden. In diesem Jahr profitierten auch Projekte in Deutschland von der Aktion, wo über 1.200 Pakete an Menschen in Notlagen verteilt wurden.

Zielländer und Inhalte der Pakete

Die Pakete werden in Deutschland, Albanien, Rumänien, Bosnien, Bulgarien, der Republik Moldau und der Ukraine verteilt. Sie enthalten dringend benötigte Lebensmittel und Hygieneartikel, die nach einer bewährten Packliste zusammengestellt wurden, basierend auf der Erfahrung der Johanniter in der Auslandsarbeit.

Weitere Informationen zur Aktion und zu Spendenmöglichkeiten gibt es unter www.johanniter.de/weihnachtstrucker