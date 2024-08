Azubis mit Erasmus+ auf Reisen – Bechert Haustechnik GmbH in Mexiko

SCHWEINFURT – Blutdruckmessen auf der Baustelle oder ein BBQ mit Blick auf eine Millionenstadt – solche Erlebnisse sind im Handwerkeralltag in Deutschland nicht alltäglich. Doch für zwei Auszubildende der Bechert Haustechnik GmbH aus Schweinfurt boten sie eine spannende Abwechslung.

Kiana Essmann und Max Förster waren im Rahmen des EU-Förderprogramms „Erasmus+“ vier Wochen in Mexiko unterwegs, um in einem anderen Kulturkreis und Arbeitsumfeld neue Erfahrungen zu sammeln.

Geschäftsführer Axel Feyh, der durch seine Tätigkeit bei der SHK-Innung Schweinfurt bereits Erfahrung mit Erasmus+ hat, förderte den Austausch begeistert. „Es ist großartig, dass Kiana und Max die Gelegenheit hatten, das Leben und die Arbeit in Mexiko kennenzulernen“, sagte er.

Kiana und Max, beide im 2. Ausbildungsjahr als Elektroniker/in für Gebäudesystemintegration, gehörten zu den nur drei Auszubildenden aus Deutschland, die an diesem Austausch teilnehmen durften. Sie absolvierten ihr Praktikum bei einem Bauunternehmen in Santiago de Querétaro, das auf Einkaufszentren und Reinräume spezialisiert ist. Dort lernten sie die Herausforderungen der örtlichen Arbeitsbedingungen kennen und erhielten wertvolle Einblicke in die internationale Arbeitswelt.

Neben der Arbeit entdeckten die beiden auch die mexikanische Kultur. Sie besuchten Sehenswürdigkeiten wie die Sonnenpyramide von Teotihuacán und erlebten einen Lucha-Libre-Kampf. Nach ihrer Rückkehr nach Schweinfurt waren beide begeistert. „Eine tolle Erfahrung – man lernt so viel Neues kennen“, erzählte Kiana Essmann, und auch Max schwärmte von der aufregenden Zeit in Mexiko.

Ihre Reise zeigte eindrucksvoll, dass Handwerk wirklich überall hinführt und dabei nicht nur berufliche, sondern auch kulturelle Horizonte erweitert.