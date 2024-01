Bad Brückenau: Immer diese „Abhauer“ – Unfallflucht eines 80-Jährigen ohne Erfolg

BAD BRÜCKENAU, Lkr. Bad Kissingen – Bei einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagmorgen in Bad Brückenau, Kissinger Straße entstand ein Sachschaden von ca. 1500,– Euro.

Ein 54jähriger Autofahrer wollte mit seinem Pkw Opel von Römershag kommend auf einen Parkplatz in der Kissinger Straße eines dortigen Verbrauchermarktes einfahren. Während dieser einbog fuhr ein 80jähriger Fahrer mit seinem Pkw aus dem Parkplatz nach links in Richtung Stadtmitte und blieb dabei am einfahrenden Pkw Opel hängen.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne die Polizei zu rufen bzw. seine Personalien zu hinterlassen. Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurden eingeleitet und führten aufgrund einer Zeugenaussage zum Unfallverursacher.

Die Fahrzeugfahrer blieben auch bei diesem Verkehrsunfall unverletzt.