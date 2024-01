Bad Kissingen: Aggression des Sohnes gegen Vater und Mutter und mehr aus der Silvesternacht

BAD KISSINGEN – Zum Ende der im Großen und Ganzen zumindest im hiesigen Zuständigkeitsbereich friedlich verlaufenden Silvesternacht kam es nach 04 Uhr noch zu mehreren Einsätzen wegen Körperverletzungsdelikten, einmal sogar noch zu Widerstandhandlungen gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Die Polizisten aus Bad Kissingen erhielten bei den Einsätzen Unterstützung von Beamten der Polizeiinspektion Hammelburg.

In einem Bad Kissinger Ortsteil mussten die Polizisten gegen einen 39-jährigen Mann einschreiten, der mit seinem Sohn in eine tätliche Auseinandersetzung geraten war. Der alkoholisierte Mann ging sofort aus einem Nebengebäude seines Anwesens auf die Polizisten los, als diese aufs Grundstück kamen, um die Situation zu klären. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen. Zumindest wurde bei dem Einsatz niemand weiter verletzt. Aufgrund seiner Aggressivität und der Alkoholisierung betätigte auch ein Richter den Arrest bis in den Vormittag hinein.

Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und anderer Delikte ermittelt.

In einem anderen Bad Kissinger Stadtteil kam es zu Körperverletzungen innerhalb einer Familie, als der 18-jährige Sohn betrunken von einer Party nach Hause kam. Der Sohn schlug dabei seiner Mutter ins Gesicht und drohte auch seinem Vater mit Schlägen. Die eingesetzten Polizisten konnten die Aggressionen so weit herausnehmen, dass sich die Gemüter wieder beruhigten und die Familienmitglieder zusammenblieben.

Nichtsdestotrotz wird der Staatsanwaltschaft über den Vorfall berichtet.

Ein dritter Vorfall mit Körperverletzungen binnen kurzer Zeit ereignete sich wiederum in einem anderen Stadtteil. Hier hatten zwei Paare zusammen die Silvesternacht feiern wollen. Zu große Mengen an Alkohol beförderten, dass die Männer miteinander in Streit gerieten und sich gegenseitig schlugen. Auch die Frauen, eine davon schwanger, bekamen Schläge ab, als sie die Männer trennen wollten. Am Ende musste der männliche Besucher den ersten Morgen des neuen Jahres in einer Polizeizelle beginnen, während seine Frau vorsorglich vom Rettungsdienst in ärztliche Untersuchung gebracht wurde.