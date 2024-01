Bad Kissingen: Ohne Fahrerlaubnis ab in die Disco…

BAD KISSINGEN – Am Samstag, gegen 23.30 Uhr, suchten zwei junge Damen den Rat der Polizei. Sie waren zusammen mit einem Bekannten in dessen Pkw nach Würzburg in eine Disco gefahren.

Allerdings verließ der Fahrer die Disco, ohne den beiden Damen Bescheid zu geben und nun hatten sie keine Wohnungsschlüssel, da sich diese mitsamt Jacken im Fahrzeug befanden.

Für den Fahrer hat diese Fahrt zu Disco strafrechtliche Konsequenzen, denn ihm wurde im vergangenen Jahr die Fahrerlaubnis entzogen. Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden aufgenommen.